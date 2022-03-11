為避免興中街火警6死悲劇重現，台中市政府即日起針對歇業旅館聯合稽查。（林欣儀攝）

台中市興中街集合住宅6日火警，造成6死6傷的悲劇，為避免憾事再發生，台中市政府11日稽查3家歇業旅館，結果其中2家分別有未申請使用變更、擅自變更裝潢及未申報公安等違規情況，都發局依《建築法》各開罰18萬元，並限期改善。

根據台中市觀光旅遊局統計，全市目前申請歇業的旅館共有38家，台中市副市長陳子敬表示，都發局會同觀旅局、消防局及警察局，11日起展開突襲稽查，首日分別稽查聯欣大飯店、奇芳賓館及昭盛52行館，未來將持續查察全部歇業旅館目前的使用情況。

稽查人員率先抵達位於北區的聯欣大飯店，其於2004年登記為旅館、2020年7月歇業，目前內部作為出租套房使用，都發局副總工程司賴宗達表示，依照《建築法》規定，該旅館歇業後改為出租使用，卻未申請變更用途，此外，該住宅也未申請變更室內裝修、未申請公安申報，共3項違規，每項可裁罰6至30萬元，本次開罰18萬。

在該處承租套房的陳姓女房客說，她在這裡住了1年多，原本住在10樓，房間僅4坪大、每月租金7000元，後來搬到房間較大的9樓、租金每月1萬元，當時來承租時有特別注意消防設備及逃生通道等，覺得還不錯，但不知道套房未變更使用，未來考慮是否搬走。

位在中區的奇芳賓館於2005年登記為旅館，2021年11月歇業，都發局指出，該棟大樓因有消防安全設備不合規定的問題，今年2月就被要求限期在3月25日前改善完成，此外，該旅館變更為出租套房使用時也未申請用途變更、位依規定申報公安等，同樣開罰18萬。

至於位於西區的昭盛52行館，2006年登記為旅館後，2021年6月歇業，目前只有1、2樓變更為店舖並經營飲食業，其餘無違規使用情況。