上海2019年爆發一起企業非法經營證券期貨投資、諮詢業務案，當時多名台灣股票分析師由於沒有大陸證照卻提供有償投資分析諮詢而涉入，11日上海第二中級人民法院宣布，其中3名台灣分析師判刑3至4年徒刑，另有多人則分別被判緩刑2年3個月至3年不等。

據了解，被起訴的14名被告中，以一名鍾姓台灣分析師遭判刑4年最重，陳姓、王姓台灣分析師均被判處3年徒刑，其餘則被判處緩刑2年3個月至3年。但按照大陸規定，即便是緩刑，也必須在緩刑期滿後才能離開。

回顧此案件，上海警方於2019年7月15日通報，偵破一起非法經營證券期貨投資諮詢業務案件，「上海仟和億教育培訓有限公司」。

據大陸媒體稍早報導，早從2016年4月起，仟和億負責人、前大陸知名財經節目嘉宾主持人廖英強就陸續設立教育培訓有限公司等7家公司，因欣賞台灣證券從業人員風格，當時聘請不少台灣證券業界人士與名嘴前往上海任職。

這導致在未取得大陸證監會經營證券業務許可的情況下，該公司卻招募不具備大陸證券、期貨從業資格的人員，透過線上直播、影片、解盤節目，線下講座等方式，提供證券期貨的有償投資分析諮詢，非法經營金額達5億多人民幣。

上海第二中級人民法院2020年1月受理上海市人民檢察院第二分院提起，關於仟和億負責人廖英強等14人非法經營案的公訴。但過去兩年法庭公開審理一再受到疫情影響，直至本月11日上午才做出判決。