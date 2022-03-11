慈善藝術家駱淑芳即日起於淡水「滬尾藝文休閒園區」舉辦「漫流・心動」流動藝術師生慈善聯展，邀請學生們一起攜手創作，用藝術結合慈善公益，義賣所得將捐助新北市自閉症協進會，展期至4月17日止，共展出188件作品，歡迎民眾前往參觀感受、響應公益。

本週六（3／12）將於園區二樓滬尾故事館舉行開幕茶會，邀請新北市自閉症協進會、灰熊薩克斯風團體進行開場表演，藝術家駱淑芳表示，在藝術創作的過程中認識更多的弱勢群體，深深感受其在社會中的資源匱乏，進而長期支援新北市自閉症協進會和陽光天使協會，期待透過本次展覽集結更多的正向能量，讓社會更加溫暖美好。

此外，流動藝術是近年來盛行於歐美的藝術創作，更是藝術治療的一環！藝術家駱淑芳說：「藉由流動藝術創作過程，自己走過恐慌憂鬱症的低潮，因此希望讓更多人認識流動藝術！」，特別於這次展覽期間規劃《流動畫創作體驗｜假日班》，歡迎民眾報名參加，活動費用：$380／位（含教學費、材料費），報名專線：02-2621-8555＃2602。

《漫流・心動—駱淑芳流動藝術師生慈善聯展》

展覽期間｜即日起～2022／4／17（日）

展覽地點｜禮萊廣場2F 滬尾故事館（新北市淡水區中正路一段2號）

開放時間｜周一到周日 11：00-19：00 【免費參觀】