教召新制啟動 蔡總統：讓世界看見守護國家的決心。摘自蔡英文臉書

教召新制啟動；蔡英文總統今表示，強化後備戰力，會讓世界看見，台灣守護國家的決心。

總統說，透過新制教召，維持後備軍人的作戰能量，與常備部隊共同建立強韌防禦體系，達成「常後部隊一體」的目標。

蔡總統指出，自助人助，是烏克蘭面對俄羅斯侵略時最好的寫照。對於台灣而言，也只有提升自我防衛的決心和力量，才能捍衛國家主權與安全。

她說，這幾年來不斷提升國防能量，其中，強化後備戰力，更是重要的一環。上週，首批新制教召已經展開，除了從7天調整為14天，更加強各項科目訓練；包括於戰術位置施訓，了解自身戰時任務及守備位置，達成「立即動員、立即作戰」目標；增加夜間、野營外宿訓練及行軍累積10公里以上；射擊訓練與戰鬥教練，由12小時分別調整為28小時、56小時。

總統說，去年成立全民防衛動員署，要集合跨部會的能量，進一步邁向全民國防 。「不畏戰，不求戰」是台灣堅守的原則，會讓世界看見，守護國家的決心。