韓劇《優越的一天》11日舉行發表記者會，導演趙南亨與主演晉久、李源根、林華映一齊出席，以《太陽的後裔》裡特戰部隊隊員一角擁有高人氣的晉久，暌違3年回歸演出電視劇，劇中卻受苦連連，讓他直呼是接到「史上最淒慘角色」；李源根則收起招牌陽光笑容，劇中首度挑戰飾演反派惡角，化身變態連續殺人魔。

晉久表示之前演過的角色都是克服逆境的人物，「但這次真的覺得是演到史上最悽慘角色，不過我希望在年紀變更大、更辛苦之前挑戰看看。」而戲劇設定和原著漫畫稍有不同，晉久的職業改為消防員，他也為此上緊急急救訓練課程。導演趙南亨也呼應說：「與其說這部看點是動作戲，不如說是『晉久受難記』。」

此外，飾演晉久的警察老婆林華映也形容劇中老公很愛家，反倒是賢內助、女兒傻瓜，主持人聽了便發現「難怪剛剛短短的預告，晉久就喊了5次女兒名字，果然是很愛女兒」，引起現場演員爆笑。而林華映在前作《產後調理院》雖然也是演媽媽，本身未婚也沒生子過的她表示，「第3次演警察了，其實我沒有結婚、生子的經驗，但我試圖呈現可靠守護家庭的模樣。」

李源根飾演外表看起來親切有禮，實際上卻是一個心理變態的連續殺人魔「權時宇」，過去在《無理地前進》、《ONE THE WOMAN 雙重人生》裡給人陽光暖男形象的他，這次是他出道以來首次挑戰反派惡角。李源根表示：「之前大多是演出有開朗笑容、溫暖的角色，這次展現了完全不同的魅力。」他也提到過去不少電視劇、電影作品中都有心理變態角色，「但是權時宇將會展現出與眾不同的獨特魅力。」

李源根為詮釋角色下了不少苦功，一直苦惱於怎麼讓角色看起來更惡毒、更陰險，「我特別練習了笑聲和說話的聲音，也覺得角色應該更瘦一點，即使我本來就滿瘦的，又再減肥變得更消瘦，讓自己無論是笑容，還是行為舉止間，都看起來相當狠毒、強勢。」而另一位主角河道權則因昨日進行核酸檢測時呈陽性反應、確診新冠肺炎，在家休養而缺席。

《優越的一天》講述平凡到不行的男人為了拯救被綁架的女兒，必須解決住在隔壁的連續殺人魔，是一部以「只有優越的人才能生存下來」為主旨的「24小時暴走驚悚劇」，該劇將於14日起，每週一在愛奇藝國際版、friDay影音播出。