高市府今（11）日宣布新建第三座運動中心－「三民運動中心」，市長陳其邁率市府團隊出席啟動儀式，立委李昆澤及在地議員、里長皆到場同賀。陳其邁指出三民運動中心總預算經費約4億規模，感謝李昆澤委員在中央替高雄爭取前瞻基礎建設預算補助，市府自籌款也感謝議會在預算上的全力支持，「以市民為本」是市府施政及建設的基底，市府會努力打造符合在地需求、適合全年齡使用的運動中心

圖說:陳其邁任內的第三座運動中心-三民運動中心耗資四億，是一個符合全年齡的多功能運動中心(記者賴奕熏攝)

陳其邁表示，高雄預計打造13座運動中心， 三民區有33萬人口，是高雄人口數第二大區，對室內運動場館有迫切需求，市府將於陽明溜冰場原址改建，地理位置適中、交通便捷，且運動中心的規劃完整、功能齊全，適合老人家的槌球運動、年輕人喜歡的TRX及飛輪，其他各種球類運動、溫水游泳池的設置，應有盡有，三民運動中心2年後完工啟用，定會是一座旗艦型的運動園區，成為在地居民運動休閒、交朋友的最佳場域。

圖說:陳其邁表示， 三民區有33萬人口，是高雄人口數第二大區，對室內運動場館有迫切需求，市府將於陽明溜冰場原址改建，地理位置適中、交通便捷，且運動中心的規劃完整、功能齊全(記者賴奕熏攝)

運發局說明，三民運動中心由曹毅豪建築師事務所操刀設計，其為夢時代購物中心建築師群之一，整體外觀和選材充滿活潑、明亮色彩，以灰白色為主體，搭配橘黑跳色呼應運動元素；場館內規劃25公尺水道溫水游泳池、綜合球場、韻律、瑜珈教室、桌球室、TRX教室及飛輪教室等基本設施，也設置兒童專屬戲水池、兒童肌耐力訓練室，更考量台灣逐漸步入老人化社會，巧思建構無障礙停車位、溫水游泳池無障礙入水設施、無障礙洗腳池、無障礙衛浴空間，以及屋頂槌球場，打造全齡多元化的運動環境。

圖說:三民運動中心整體外觀和選材充滿活潑、明亮色彩，以灰白色為主體，搭配橘黑跳色呼應運動元素(記者賴奕熏攝)