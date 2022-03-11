品觀點本週最新一集「于北辰將軍x北杯說故事」不說鬼故事，要來解析俄烏戰事進入第16天，這個在全球軍事排名比台灣落後1名的國家，為什麼可以達到全世界認為不可能做到的奇蹟。

于北辰說，烏克蘭人夠勇敢、草木皆兵，從15歲到65歲人人驍勇善戰，幾乎就是戰鬥民族的翻版。而且，這次美國還有北約，做了一個非常大膽的實驗，不參戰而是做導引，不按板機但是我給你目標。

俄烏戰爭爆發後，引起「昨日烏克蘭 ，今日台灣」這樣的話題討論，于北辰認為，未來若發生台海戰事，可以思考我們跟解放軍的作戰，看這個目標模式、協助作戰的模式能不能套用

于北辰分析，台海來講比烏克蘭給予目標更簡單，台灣海峽向北有沖繩，再向北有日本、向南有菲律賓、再向南有澳大利亞，我們後面有第二島鏈關島，還有美國的艦隊駐守，我們的海域自由開放的，左右都有盟軍。

于北辰進一步指出，我們軍用系統跟美國一模一樣，包括雷達系統、瞄準系統、輔助指引系統，以及我們的海馬斯飛彈、魚叉飛彈，新購買的無人機這個美製系統無人機是可以偵查的，當美國把數據鏈分享給我們、把目標分享給我們，我們地面的部隊不用多，我們地面的裝備不用向人家求援，因為我們已經是刺蝟島，手上的防空飛彈、對地飛彈、弓箭飛彈應該是全世界第二多的，所以我們不需要別人給我們士兵支援，也不需要美軍派兵支援。

如果台海發生戰爭，于北辰認為，只要問問自己，你願不願意保衛國家，如果願意，剩下的事情都不重要，就跟烏克蘭的人民一樣有保家衛國的決心，而你要做的訓練不是非常精準的軍事專業訓練，而是那股勇氣那股毅力，其他的事情友軍都幫你瞄準好了。