所謂「人非聖賢，孰能無過」，每個人在成長經歷中，難免都會犯錯，但只要肯記取教訓，下次不再犯就行，但有些人因為愛面子，感情裡不小心做錯時，就算知道自己有錯在先，也不願意低頭向伴侶道歉。《搜狐網》近日分享4個犯錯後，絕不可能向愛人認錯的星座。

1.牡羊座

牡羊座個性精明，在與情人相處過程中，他們認為若被對方抓住缺點，就會被當成把柄，未來說話就沒有份量了，自己可能也會失去指責對方的立場，因此犯錯後幾乎不肯低頭，再加上他們的個性火爆，也容易惱羞成怒，另一方面又有些愛好面子，因此就算他們知道自己做錯事，也不可能向伴侶認錯。

2.雙子座

雙子座非常愛面子，為了維護自己的顏面，他們什麼事都做得出來，甚至願意為此撒謊，就算被伴侶指責，他們也會不斷思考要如何推卸責任，讓自己的面子損害程度降到最低，而且雙子座能言善辯，所以想要他們低頭道歉，幾乎是不可能，但愛狡辯的個性，也時常讓另一半非常傻眼，甚至成為吵架的導火線。

3.天秤座

天秤座不喜歡被人冷嘲熱諷的感覺，他們其實並非不愛認錯，起初做錯事時，天秤座都會主動道歉，但伴侶日後若經常提及此事，甚至將其變成吵架的利器，天秤座就會非常受不了，導致他們日後犯錯了，就算明知自己有錯在先，也會選擇拒絕承認，甚至用各種藉口耍賴，讓伴侶找不到機會指責他們。

4.水瓶座

水瓶座能言善道，每當犯錯時，他們就算意識到是自己的問題，依舊會選擇裝傻，主要是因為他們想維護在家庭的地位，若承認自己有錯，就等同於否定個人地位，如此一來，在家中說話的份量，就可能變得越來越低，因此為了擁有主導權，他們都會厚著臉皮把黑的說成白的，將白的說成黑的。