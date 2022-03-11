蘇貞昌、蔣萬安為缺電互嗆 柯文哲：反攻大陸和不缺電「兩個都騙」

民進黨政府執政期間已發生數次大停電，但中央強調台灣並不缺電，台北市長柯文哲今受訪時表示，要公布這1、2年台北市政府核發建照的大建築被限電有多少個。資料顯示，光南港、內湖地區，就有包括台北花卉產銷公司等22間公司都被限電。

柯文哲指出，政府對外表示這是停電而非缺電，也許未來會有一個名詞叫限電不是缺電，是網路的問題，但對老百姓來講，管你是網路、還是發電問題，反正就是沒電可用，「台北市東區門戶計畫中，內湖、南港地區重大建案，被限電有幾個？」

柯近一步表示，他多次對外講過，不是公投過了就可以解決問題，他個人雖不贊成繼續興建核四廠，因為蓋不下去，但不蓋核四之後電要怎麼處理，政府要出來講。他質疑，2025年台灣再生能源達到20％是不可能的事，把核電廠關掉後怎麼辦，用愛發電嗎？

柯認為，現在就有實際問題，台北市的重大建築的建照，核發了不能給電，這問題要解決。根據北市府提供的資料，位於南港、內湖的用電大戶，包括台北花卉產銷公司、捷運局東機廠都被限電，未來台北東區門戶計畫等11個公辦都更案也將受到直接衝擊。