近期國際地緣政治議題，與主要央行加速緊縮疑慮，打壓市場風險偏好，但疫情趨緩，景氣復甦態勢仍未改變，支撐信用風險穩定，利率預期向上的環境，存續期間較短及息收優勢仍有助高收益債表現，後市表現仍不看淡。

投信法人表示，俄烏軍事衝突擴大，戰局發展多變，且歐美各國相繼對俄羅斯祭出經濟制裁措施、禁止使用SWIFT系統，同時油價飆升，加劇市場對通膨攀升以及經濟成長放緩的擔憂，令近期全球金融市場震盪加劇，風險性資產多回檔修正。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，隨俄烏緊張局勢未解、聯準會升息在即，使得近期風險性資產震盪下挫，但在利率彈升的環境中，高收益債券受惠於信用利差的保護，以及較短的存續期間，相較受到估值重新訂價的股權市場，近期跌幅亦較為有限。後市在國際地緣政治情勢未解、市場投資情緒謹慎，信用債波動難免。

基本面來看，隨疫情後經濟快速反彈，較低的融資成本及暢通的融資渠道，帶來大量的債券發行，主要的資金用途仍以再融資為主，新增債務較為有限，顯示企業在低利率環境順勢降低資金成本並調整債務結構，強化資產負債表。基於持續改善的基本面，市場也預期今年與明年的違約率將際遇維持在歷史低位，分別為0.75％和1.25％，皆遠低於過去長期平均水平3.5％，因此在短期價格回檔修正後，未來表現仍可期待。

李運婷認為，相較於一般高收益債，優先順位高收益債有較高殖利率及較低存續期間，且其存續期在主要債券資產中最低，在利率上行的環境下抵禦能力較佳。優先順位高收益債的發債產業也更為多元，囊括工業、消費、金融、醫療、能源等，也提供參與不同產業復甦、成長的機會，不失為現階段兼顧收益、減緩利率上升風險及掌握產業投資行情上選標的。