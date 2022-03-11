台灣大合併台灣之星所衍生的頻譜超標議題，中華電信董事長謝繼茂認為，主管機關應該會徵求業者看好，當初頻譜競標拍賣時，就有相關競標承諾，相信這是對於當初參與競標業者的保護措施。

媒體詢問，若NCC啟動「合併例外」，放寬1GHz、3GHz、6GHz以下，各家業者不得超過總頻寬1/3上限?謝繼茂說，那就看引用的相關法條適不適當、講不講得過去，法律的保障是國家立國的基礎，中華電信認為應該按照當初招標時的競標規則的承諾，才符合公平競爭原則。

「電信管理法」第 12條第4項規定「因電信產業市場狀況、頻率使用效率或消費者權益 等特殊情事，主管機關得酌予放寬電信事業實際可使用頻寬之限制頻 譜上限的規定」。電信管理法第12條「例外」規定，可不受 1／3限制。

是否引用「例外」規定、放寬各家電信公司持有的頻譜總量上限 1／3規定？NCC尚未做出最後的決定，而且電信三雄目前亦各有立場，台灣大認為應該引用例外，中華電信及遠傳電信目前均持反對立場。