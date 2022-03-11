李國鼎科技發展基金會今（11）日 以「大科技、大金融、大經濟 : 2022趨勢分析」為主題，盛大舉辦2022首場國鼎論壇，產官學政各界先進齊聚一堂，共同關注風起雲湧的2022年在科技、金融及經濟等三大面向的趨勢與發展。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，「金虎年初始，新冠疫情稍減，俄烏戰事即起，國際局勢丕變，不僅牽動美中台三方角力拉鋸，更高度影響台灣的未來。我們期待在動見觀瞻的此刻，提供一個理性交流的知識平台，共築台灣利益最大化。」

本次論壇由李國鼎科技發展基金會副董事長、藍濤亞洲總裁黃齊元籌劃，邀請到前中央研究院中山人文社會科學研究所所長、東吳大學教授朱雲鵬主講「全球通膨趨勢及對台影響」；天下雜誌編輯部研究主編辜樹仁主講「中美大戰如何影響亞洲企業」；中華戰略暨兵棋研究協會的理事長暨淡江大學戰略所副教授黃介正主講「中美戰略角力的發展趨勢」，精彩可期。

考量到疫情，本次論壇同步進行線上轉播，無法親自出席者亦可同步於雲端參與盛會。