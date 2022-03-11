2022智慧城市論壇暨展覽將首次移師高雄，與台北輝映，形成雙展，高雄智慧城市展總共吸引150餘家廠商展出500個攤位，並有將近80位海外城市首長或市政團，進行實體交流，加速高雄市在地企業數位轉型及城市經濟的發展，讓高雄成為智慧城市輸出的南向基地。

2022高雄智慧城市展11日下午舉辦展前記者會，高雄副市長林欽榮、台灣智慧城市產業聯盟會長柯勝?等人共同主持，林欽榮致詞指出，2022智慧城市論壇暨展覽，經過一番波折，終於第一次來到高雄，這將會是高雄宣告轉型智慧城市的一個絕佳展示機會。

林欽榮表示，辦理2022高雄智慧城市展，重要目的在於，將1年多來，高雄城市治理、數位轉型?各產業界所推行的各種智慧科技應用、以及亞灣5G AIOT園區等工作的進展，透過高雄首次的大型國際展會，具體呈現。

但，2022高雄智慧城市展與台北場的最大不同在於，高雄場具有三大特色，林欽榮指出，第一個特色是醫療能量的展現，結合高雄各大醫療中心及醫療院所，組成的智慧醫療專區，第二個展現中油、台電、和港務公司等國營事業，結合IT，透過數位轉型，重新再站起來的契機。

他說，第三個特色是75個到80個外國城市的市長，親自到場參與、或線上溝通，因為，智慧城市是高雄輸出的強項，這也是國發會賦予高雄最大的任務，就是扮演南向的基地。

台灣智慧城市產業聯盟會長柯勝?表示，智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo,SCSE）舉辦的目的，在於鼓勵全球城市積極建設智慧城市，以提升民眾生活福祉，另方面，則是希望在發展智慧城市的過程中，能帶動物聯網(IoT)產業發展。

他說，過去8年來，已有67個國家、288個城市的191位市長或副市長與會，可說是全球最知名的智慧城市展，也是亞洲最具規模的物聯網產業展會，今年的展覽首次在高雄舉辦，並與台北展館以雙主場的方式，同步登場，已締造台灣舉辦國際展會的創新模式，而智慧城市展的移師高雄辦理，將有助於高雄市在地企業的數位轉型及城市經濟的發展。

柯勝?指出，今年展覽主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰」，共計有150餘家廠商參展，使用近500個攤位，展出智慧城市的各種物聯網解決方案，另外，展期3天內，也將辦理25場次的專業論壇，預計可吸引專業人士3萬餘人次參觀或交流。

他說，針對大會主題，主辦單位將首次辦理「數位轉型大講堂」，由工商時報總編輯梁寶華主持，除了邀請南部5縣市的經濟發展局長，共同探討城市經濟發展及數位轉型的策略之外，也將邀請西門子、AWS等知名國際企業，針對製造業及非製造業的數位轉型案例成功經驗。