許多女性對於婚姻十分憧憬，但又擔心受到傷害，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座女，雖然本身相當優秀，但是因為找對象的眼光極高，很難步入婚姻的殿堂，尤其是獅子座和處女座特別挑剔。

▍Top 1、獅子座

獅子座天生王者風範，行事作風非常有主見，雖然跟異性關係不錯，也有不少追求者，但是真的能夠降服她們的沒幾個人。原因在於，獅子女足夠優秀，什麼事情都能夠自己搞定，如果不能跟上她們的節奏，很難一舉擄獲她們的芳心。

▍Top 2、處女座

眾所皆知，處女座是典型的完美主義者，她們對異性的要求比較高，儘管追求她們的不在少數，但是幾乎每個人都能夠被她們挑出缺點，正因為如此，所以很難找到攜手一生的對象。加上處女座也不想湊合，不會因為年紀漸長就隨便找個人嫁了。

▍Top 3、射手座

射手座看似花心，只是因為她們還沒找到心儀的對象，所以只要有人示愛，她們雖然沒有心動，但是也不會拒絕，欲拒還迎的態度，讓追求者看似人人有機會，卻各個沒把握。加上射手女熱愛自由、非常討厭麻煩，相較於戀愛，自己一個人更加自在快樂。

▍Top 4、摩羯座

摩羯座無論是在生活或是工作上，都表現得相當優秀，唯獨對於感情相當不在行。摩羯女對感情非常被動、遲鈍，導致經常接收不到別人的示好，除非對方單刀直入表達心意，否則她們完全狀況外。再者，摩羯女很渴望愛情，但是又害怕愛情，莫名會將一手好牌打得稀巴爛，與婚姻無緣。