俄羅斯出兵入侵烏克蘭，美國國防部助理防長卡爾林示警，烏克蘭當前的情勢，非常值得台灣研究，我國要打造不對稱戰力。國民黨立委謝依鳯今質詢時詢問國防部長邱國正對於不對稱作戰看法，邱國正表示，國軍近年在不對稱作戰有很大改變，其中為強化全民防衛成立後備動員署，讓全民在戰時能夠參與。至於服役期長短是否調整，邱國正說，時事所需是很好機會，會一併納入考量。

行政院長蘇貞昌今繼續率領行政團隊赴立法院進行施政質詢，針對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，不少人認為我國後備系統無法面對突襲侵略，甚至有討論調整我國服役期長短問題，謝依鳯質詢時詢問邱國正看法。

邱國正指出，國家戰力不可以看表象，但役期長短，對戰力強弱的確有影響，但不是全然，兵役制度改變，讓役男縮短服役時間，對就業推動有幫助，現在後備動員強化，讓曾經服役的年輕人，有機會重新回到部隊操練，這是國防部現在要推動的政策。

謝依鳯表示，過去多數民調顯示，台灣民眾普遍認為兩岸不會發生戰爭，不過俄烏戰爭爆發後，台灣民眾對兩岸是否會發生戰爭的想法有無改變，國防部內部是否有民調數字。

邱國正答覆，國軍不做民調，但有關注民調，確實民眾認為兩岸開戰的可能提高，但國軍在這方面有所反應，會特別注意；邱國正強調，戰備、整備沒有分平常跟戰事，增強應對方法跟研究，國軍從來都沒停止過。

至於我國是否因俄烏戰爭加強軍事整備，邱國正引用孟子的話表示「雖有智慧，不如乘勢，雖有鎡基，不如待時」，過去國防部沒有主動提出延長役期，現在時事所需是很好機會，一併納入考量。