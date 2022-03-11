萬物皆漲只有薪水不漲，是台灣許多勞工朋友跟上班族的心聲寫照，主計總處日前公布一月受僱人數及薪資調查，扣除物價漲幅後，實質經常性薪資平均4萬1854元，年增只有百分之0.06，換算增幅僅約25元。有名在科技業上班的網友表示，自己在公司算是小主管職位，但薪水只有31K，甚至在公司薪水算是中上的，好奇「現在90後的工作行業跟薪資都落在多少？」貼文一出引發熱議。

一名男網友在在Dcard上以「現在90後的年輕人的行業跟薪資」為題發文指出，自己在目前公司做了有6.7年，算是小主管職位，但薪資才約31K，而且這數字還是加了主管津貼之後，讓他忍不住抱怨這個薪資還真的有點在羞辱人。原PO透露自己講好聽是工程師，不過主要工作是「科技產業的駐場廠商」，要處理設備維護、跟填寫一些機密文件等。

有不少網友有感而發，感嘆自己的薪水也相當慘，有人點出機械系「1996，49K，我小孩讀機械，我就把他的腿打斷」、「新聞系薪水只有30K，以後小孩要讀這系直接塞回子宮」、「1997，行政，28K，南部的薪水真的很低」。

不少人對於科技業存有許多幻想，認為工程師因為具備專業技能是屬於社會高薪人士，不過日前有網友貼出台北市某家公司開出的助理工程師職缺薪資待遇，月薪是2萬8000元以上，也引發網友討論驚呼「單位是美金嗎」。