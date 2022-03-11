烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）在俄軍轟炸下已爆出人道危機。

俄軍連續多日圍攻烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol），當地人形容馬立波已淪為「地獄」，俄軍每30分鐘就轟炸一次，街道上只剩下屍體，食物短缺，飢餓的民眾甚至為了食物大打出手。

半島電視台報導，目前仍有40萬人困在馬立波，市長波成柯（Vadim Boychenko）表示，俄軍仍持續「無情、有目的性地」攻擊公寓大樓，他在貼文指出，「每隔30分鐘」飛機就飛越馬立波轟炸住宅區，殺害老弱婦孺，當地人經歷了「2天煉獄」。

《紐約時報》（New York Times）採訪馬立波居民揭露當地慘況，居民萊雯邱克（Marina Levinchuk）說，政府傳簡訊給市民：「如果你家有人死了，就把遺體放外面，蓋住，把雙手、雙腳綁起來，留在外面就好。」她說，現在「街上只有屍體了」。

萊雯邱克也提到，當地沒水、沒暖氣、沒瓦斯，居民甚至蒐集落雪，將雪加熱、融化後取用。

她接續說，居民盡其所能，幫助自己也幫助他人活下來，包括砍樹，在戶外烹煮食物，因為沒有電及瓦斯，鄰居們相互分享自己的水及食物。

在俄軍連續轟炸下，馬立波居民無法撤離。

不過似乎不是馬立波的所有區域都維持和平、互助的氛圍，《紐約郵報》（New York Post）報導，紅十字國際委員會（ICRC）駐馬立波代表伏科夫（Sasha Volkov）昨（10）日警告，當地所有商店及藥局早在4、5天前就被洗劫一空，部分居民還有一些食物，但不確定還能撐多久，許多人通報沒有能給孩子的食物了，「人們開始為了食物互相攻擊，人們開始破壞別人的車以取得汽油。」

俄軍密集轟炸下，烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）斷水、斷電，軍人發送瓶裝水。（圖／美聯社）

他說當地還出現「某種蔬菜黑市」，但找不到肉類等類似食品。雖然政府官員試圖將瓶裝水運至市中心，但仍無法滿足居民需求。

此外，民眾也通報亟需糖尿病及癌症患者的藥品，因為當地已經完全沒有了。