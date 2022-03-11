副總統賴清德陪同貝里斯總理布里仙紐伉儷走訪奇美博物館。(曹婷婷攝)

貝里斯總理布里仙紐伉儷11日訪台南，布里仙紐此行也獲頒崑山科大名譽博士，副總統賴清德等人全程觀禮見證，這也是崑山科大第一個名譽博士學位，表彰他促進邦誼與推展雙方教育交流合作有成。

貝里斯總理布里仙紐伉儷今訪台南行程，全程由副總統賴清德陪同，中午安排於奇美博物館設宴款待，捨棄專車直達停車場，一行人頂著豔陽沿途參訪阿波羅噴泉、奧林帕斯橋，用餐後短暫參觀阿瑪蒂琴坊典藏小提琴。

下午一行人轉往崑山科大，參加崑山科大頒贈布里仙紐名譽博士證書的典禮，由崑山科大校長李天祥頒發證書給布里仙紐總理。

賴清德表示，布里仙紐總理致力教育推廣、推動產業升級及經濟貿易發展等項目，深受貝國人民喜愛，也是台灣重要朋友，協助台灣爭取國際空間、為台灣仗義直言，「今天獲頒名譽博士，是眾望所歸」，他也期待這次重要儀式能增進教育交流，也能增進兩國邦誼。

賴清德說，台灣與貝里斯建交逾30年，在教育、基礎建設、公共衛生等項目上積極合作，促進人民福祉，今天布里仙紐總理率團訪台，蔡英文總統也期待兩國合作計畫能持續深化，特別是人才培育。

賴清德提到，貝里斯前後有500多名留學生來台，目前還有200多人，期待他們學成歸國後，能在各方面協助建設國家。

副總統賴清德陪同貝里斯總理布里仙紐伉儷走訪奇美博物館。(曹婷婷攝)

布里仙紐說，感謝崑大頒授名譽博士學位，感謝崑山科大的安排，讓他獲此殊榮。他說，貝里斯很重視教育，也感謝崑大培育貝國學生。他說，世界需要做出極大的改變，除了溫室效應，還有新冠肺炎肆虐，數以百萬計的人無家可歸，能夠改變世界的，就是教育。

他也吐露，自己一路上都看到不少民眾朝他揮手，後來才知道，這些人其實是對著賴副總統揮手。

崑山科大指出，學校與貝里斯當地貝里斯大學締結為姊妹學校，歷年來，也有超過70名貝里斯學生來台就讀，校方指出，布里仙紐總理也是崑山科大首位獲頒名譽博士的傑出人士。