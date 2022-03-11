在高房價等因素衝擊下，台灣去年結婚對數創10年來新低，生育率也跌落全球最後一名。面對政府今年就育兒政策投入800億，衛福部長陳時中坦言，今年生育率能夠維持平穩就算不錯；行政院長蘇貞昌則說，這種事不是種芭樂、種香蕉，政府只能盡力往前衝，但生育率是「人」的問題，要注意人家的心理，這不是生幾個的問題。

內政部最新統計，台灣近10年結婚登記對數逐年遞減，前年受到疫情影響，降至12萬2000對，去年則又進一步續降至11萬4606對，創下近10年來新低。另方面，根據美國中情局公布2021年全球生育率預測報告，台灣總生育率約為1.07％，為全世界最後一名。

面對不婚不生的新浪潮，元凶之一，都指向高房價造成。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院接受總質詢，朝野立委都高度關注這項民生議題。

針對房價持續飆高的現況，民進黨立委高嘉瑜質詢指出，台灣房價除了價格不合理，連計價的方式也為人詬病。其中，全世界除了台灣與中國，對於房屋的買賣都採「實坪制」，並不會計入公設，但台灣的公設比卻持續攀升，對購屋者相當不利也不公平。

對此，內政部長徐國勇不以為然地說，「你住20樓，不可能電梯、樓梯、消防設施不用錢吧，就算實坪制，也要另外購買公共設施，就事論事，該有的公設《民法》都有規定。」他強調，現在如果採用「實坪制」，只會堆高房價，必須小心。

行政院長蘇貞昌也說，「作為執政黨的國會議員，資料不要失真，你說實坪制好，請問公設誰負擔？還是要用公設啊。」

對於生育率的問題，國民黨立委楊瓊瓔則指出，低薪、高房價時代，讓愈來愈多年輕人不婚不生，蔡政府雖然加碼生育政策，但預估今年生育率可提高多少？

對此，衛福部長陳時中表示，照理說推出政策都會有效，「我想能夠平穩就算不錯」；尤其這2年世界因疫情導致生育率都往下降，所以今年也要再看疫情的情況。

蘇貞昌則說，生小孩不是「這樣一個下去」就馬上有結果，政府用盡全力減輕父母負擔，但不是這簡單。他說，婚與生，都是人的問題，要尊重年輕人，要體會他們的心情、知道他們的困難，政府就是用誠意、盡全力。

楊瓊瓔質疑，「用誠意就生得出來嗎？」蘇貞昌回應，婚跟生，是人的問題，要注意人家的心理問題，政府只能盡全力衝，但這種事不是種芭樂、種香蕉，還是要注意人家的心理，所以這不是生幾個的問題。他說，今年育兒政策為800億，未來還會提高至1千億。

「你太誇張了啦！」楊瓊瓔強調，他不同意把人口問題比喻成芭樂、香蕉，人口學政策很重要，既然衛福部長說能持平就不錯了，希望政院能責成專案小組設法再改善問題。蘇貞昌則允諾會再盡力。