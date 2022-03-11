配合桃園鐵路地下化計畫，鐵道局在新北市鶯歌區鳳一路周邊規畫鳳鳴永久站，預計2030年完工啟用，不過該處鄰近鳳鳴重劃區，鳳一路與對面的大湖路相隔鐵道，民眾都需經過鳳鳴陸橋跨越，尖峰時段已有壅塞問題，地方民眾擔憂，若屆時車站通車後，陸橋恐會上演天天塞的場面。市議員洪佳君、蘇泓欽近期召集鐵道局、新工處等單位研議，盼車站施工期可連帶打通鳳福路至大湖路的計畫道路。

為了方便民眾通勤，行政院2019年定案先在距離鳳鳴車站預定地600公尺處，打造鳳鳴簡易臨時站，該臨時站位在鳳鳴重劃區周邊，將作為桃園、鶯歌間的轉運站。不過，車站前的鳳一路並無銜接至鐵路端的筆直道路，當地居民若要到桃園端，僅能從鶯歌路跨越鳳鳴陸橋，因此常有堵車問題。

市議員洪佳君表示，因銜接鳳鳴陸橋的湖山路道路狹窄，每到上午7、8時的上班時間就會塞車，地方擔憂鳳鳴車站完工後，通勤轉車需求增多，車潮恐會擠在鳳一路和鳳鳴陸橋上，造成回堵，因此希望鐵道局跟市府可以協商，在車站闢建過程中就加速打通鳳福路。

市議員蘇泓欽說，鶯歌大湖路、西湖街也常有塞車問題，周邊平交道也十分不好走，鳳福路原先就是計畫道路，可以打通至大湖路，但礙於火車站施工，遲遲未有動作，地方里長100％支持道路開發，也希望市府可以在火車站完工前，開發鳳鳴重劃區內的停車空間，解決轉運的停車需求。

新工處表示，鳳福路的打通空間是鐵路兼供道路使用用地，無需辦理都市計畫變更，開通後確實有其效益，鐵道局也願意撥用用地使用，至於由哪個單位施工、出資仍要協調，但全案還是需等到鐵道永久地下化後才可實施，市府屆時會在車站工程完工前找鐵道局再行溝通。