虛擬貨幣價格如同雲霄飛車般劇烈波動，一時操作失誤可能就血本無歸，但也有人因此財富翻身。有網友分享自己投資虛擬貨幣經驗，短短5天就將10萬本金，翻到約千萬，而他也不藏私公開自己的投資心得，引來大批網友熱烈討論。

1名網友在PTT發文，指他透過「Luna幣」投資，5天就將10萬翻到1000萬，平常只做技術派的價格區間獲取、跟隨趨勢賺錢，雖然這次較前一次獲利金額較小，但也翻了100倍。

原PO分享自己的投資策略，原則是在抓到大波段起漲點後，透過未實現獲利持續加碼，將成本與強平價格墊上去，最終強平價格高於開倉，意即如果爆倉仍然是賺錢的。

原PO續指，他做標的只做強勢標的，這樣市場資金不會瞬間歸零，會有其動態平衡，聰明錢會自行往強勢標的集中，「跟著強者走會比跟著弱者取暖有用」。

原PO表示，並非所有人都能夠對獲利回吐處之泰然，他的未實現獲利也一度從550萬縮水到250萬，多數人見狀都會趕緊獲利了結，但這還屬於他風險管控中可以接受的範圍；此外，在最後還用獲利加碼比特幣，達成10萬翻倍到1000萬的預期目標。

原PO認為，許多人對「做長線、短線」猶豫不決，但應該從中找到自己適合的策略，得出「自我適性的策略」，但普通人要達到財富累積手段，絕對是依靠趨勢的大波段來累積，並非靠著短進短出來達成。

此外，原PO對看盤也有不一樣的心得，他認為需要做的是「趨勢」，而不是因為盤中的微震盪走勢而繃緊神經，「要跟上的是海裡潮流，而不是表面波浪」，天天看盤有必要嗎？能做的只有控制虧損、情緒，別太主動介入原先的交易。

投資獲利翻倍，原PO不藏私公開自己投資原則，引來許多網友朝聖大推。（圖／翻攝PTT）

而從原PO的單中可以發現很少做空，因為他認為做空是極度危險的，從近期鎳、石油就可以得知，一旦遇到系統性、流動性風險，嘎空是無上限的，你的資產可能就因此一夕間化為烏有。

原PO也說，做波段的目標是享受豐厚的獲利，事實上，大部分走是很大一段時間在盤整，遇到盤整的期間就是靠資金管控與情緒管控，透過縮小倉位、資金部位等方式達成目標，「在逆風的時候要先保護自己的城池，否則順風來臨時，你已無銀彈可以逆轉勝」。

「感覺是最沒根據的策略」最後原PO補充，無論基本面、技術面、籌碼等都是客觀事實，但許多如「戰爭感覺要跌了、和談感覺要噴了」這類說法，都是靠感覺在交易；他強調，「做交易最忌諱用感覺做」。

貼文曝光後，底下留言看了原PO投資心得推爆，「推一個大神」、「認真看完了，早點看到可以少走很多冤枉路」、「真的很強」、「親眼見證了這次千萬單，真的太神了」、「神人只能先推，心態才是重點」、「心態真的強」、「推心態和技術」。