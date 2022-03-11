中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增82例COVID-19確定病例，分別為7例本土個案及75例境外移入，其中45例為航班落地採檢陽性。

台北市新增2例本土，是新北市確診個案匡列的接觸者，11日居隔前PCR均為陽性，案21295及21296分別為40多歲女性、Ct值23.09及未滿10歲男童、Ct值20.44，北市衛生局已匡列密切接觸者7人居家隔離，並擴大採檢17人。

新北市1例案21260於3月9日因喉嚨痛、發燒、全身倦怠身體不適至醫院採檢，10日PCR陽性確診，Ct值14.4。

台南新增4例，兩位來自鹽水，兩位來自白河，鹽水個案來自設計師傳染鏈，白河個案為男女朋友，其服務公司領取快篩為員工進行篩檢，偵測出陽性，目前已擴大篩檢，初步匡列304位，皆為陰性。

今日新增45例境外移入，分別為越南20例，美國及印尼各4例，香港3例，荷蘭、韓國、新加坡、菲律賓及緬甸各2例，衣索比亞、墨西哥、巴西、日本、英國、澳大利亞、瑞士及西班牙各1例，另26例調查中。入境日介於今年2月18日至3月10日。

另外，本土疫情爆發以來，陸續發生幾起醫院院內感染，由於醫療照護工作人員屬防疫必要人力，而被匡列為居家隔離對象，致機構人力短缺無法維持重要業務。

指揮中心宣布，調整「因應COVID-19疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，倘醫療照護機構於啟動人力備援計畫後，人力仍然不足，且無法將病人或機構服務對象轉介至其他機構時，得經地方衛生主管機關同意後，提前召回醫療照護工作人員返回工作。

醫療照護機構提前返回工作建議，分為已完成接種COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上之無症狀密切接觸者：於1次核酸檢驗結果為陰性後，可返回工作，並於與確定病例最後一次接觸次日起第3、7、10日各再進行一次核酸檢驗。

而未完成接種COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上之無症狀密切接觸者，居家隔離至與確定病例最後一次接觸次日起7日。居家隔離期滿時，於1次病毒核酸檢驗結果為陰性後，可返回工作，並於與確定病例最後一次接觸次日起第10日再進行一次核酸檢驗。