有些人就是無法接受自己輸給別人，無時無刻都在跟他人比較，星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，處女座、天蠍座、雙魚座、白羊座很愛跟人比高下，被比下去還會生氣，見不得別人好。

▍1.處女座

處女座自我要求很高，希望凡事能做得完美，在眾人之中脫穎而出，他們觀察力強，非常細心，會把其他人的表現看在眼裡，如果有表現優異的人、甚至能力比自己強的人，他們都會很快發覺，然後忍不住拿來跟自己比較，難以接受被比下去的事實。

▍2.天蠍座

天蠍座非常好勝，在人生的道路上總是不斷與他人比較，別人能辦得到的事情，自己一定也要做到，而且一定要勝過對方的表現，就算身邊沒人能跟自己匹敵，他也會跟自己比較，不斷超越過去的表現，沒有鬆懈下來的時刻。

▍3.雙魚座

雙魚座的比較心態常常出現在物質層面，他們本性善良，沒什麼害人的念頭，只是虛榮心比較重，如果在聚會中有誰身上的穿著配件被誇獎了，他們就會立刻覺得被比下去，然後想要入手同款，無法忍受自己的行頭輸給別人。

▍4.白羊座

白羊座個性直來直往，想到什麼就說什麼，無論是正面情緒或負面情緒都會直接表達，當他們羨慕或嫉妒的時候也表現得很明顯，直接開始比較兩人的差距，如果跟對方不熟還會留意用詞，當對方是老朋友，他們可能會說些酸言酸語，把場面搞僵。