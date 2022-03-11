林采欣創作新單曲〈Find The Way〉唱出自白。（華納音樂提供）

林采欣詞曲創作的新單曲〈Find The Way〉唱出自白，溫暖旋律擁抱正陷在低潮的人們，藉由音樂釋放、找到往前的力量。林采欣透露自己是在情緒黑洞狀態過後寫下這首歌，「在這之中我得到一個結論，那就是當願意坦然接受現在的自己時，一切很快就會雨過天晴的」！她希望用音樂鼓舞人心，卻不希望只是一味的加油打氣，反而是用理解、陪伴對方的態度，支持著每個身陷情緒黑洞的人們，「低潮不可怕，該哭就哭、該廢就廢一下，順著生命之流走，一定會找到屬於自己的那條光亮之路」。

林采欣在MV裡化身為大家帶來溫暖的天使，如夢似幻的超現實場景讓她在拍攝過程心情大好，其中在天臺、大草原上從床上醒來的畫面，讓她感覺像在夢境般的不真實，笑說：「比起之前MV要顧演戲、記舞步，今天整個人跟心情都好放鬆，因為只要顧有沒有漂亮就好。」此外，拍攝當天天氣晴朗，林采欣分享在低潮時多走出戶外曬曬太陽，雖然無法瞬間就讓心情好轉，但在慢慢走出來的過程中，卻能獲得更多療癒的力量，不知不覺中讓自己更強大。

提到夢境，林采欣坦言自己是個很容易做夢的人，常出現deja vu（既視感）的狀況，印象最深刻的一次是近期的工作會議：「感覺很奇妙，就是突然開會開到一半想到當下這個場景是我至少10年前夢裡出現過的畫面。」但在10年前，林采欣根本還不認識一起開會的同事們，夢中彷彿預知的體驗讓她難以解釋，笑說或許或許每個人在平行時空都有另一個自己。