中國人民銀行11日公布最新金融數據，大陸2月新增人民幣貸款、社會融資增量規模，以及廣義貨幣總計數（M2）皆不如預期。

數據顯示，大陸2月新增人民幣貸款人民幣（下同）12,300億元，預期14,500億元，前值39,800億元。同月社會融資規模增量 11,900億元，預期22,000億元，前值61,700億元。

大陸2月M2年增9.2％，預期9.6％，前值9.8％。狹義貨幣總計數（M1）年增4.7％，預期 3.8％，前值-1.9％。流通中現金（M0）年增5.8％，預期18％，前值18.5％。

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