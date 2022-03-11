義大利富商和台灣空姐跨海爭女案引發熱議，負責審理的台北地院11日特地公布與該案密切相關的兩起裁定，並發出新聞稿鄭重呼籲，全案還在法院審理中，呼籲社會各界共同維護純淨的審判獨立空間，避免謾罵攻訐，並共同以子女的最佳利益為優先考量。

台北地院指出，先前北院有關該起親權行使的案件共有兩件裁定，第一件是2019年10月，空姐在提出改定監護權訴訟後，兩人開始跨海搶女，富商先提早帶女兒去義大利，空姐後來到義大利，重辦護照將女兒帶回台灣。法院認為依海牙公約和歐盟新布魯塞爾管轄規則，避免父母一方以照顧子女名義，非法移置子女到境外，以先搶先贏的不正手段，誘綁子女離開慣居地，裁定空姐應將女兒交還父親。

第二件是2022年1月，法院裁定女童監護權由富商單獨行使，因為空姐重辦護照帶回女兒的舉動已是不適法行為，回台後又阻斷女兒和父親間的聯繫，更有核發緊急保護令、交付子女裁定、召開記者會等不友善的行為，一度連法院不知女童去向，以上種種已影響女童成長和安全，因此自有改定親權行使的必要。