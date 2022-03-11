財政部賦稅署表示，今年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，預計今年每期雲端發票專屬獎合計可開出176萬6030組。

為妥善運用統一發票給獎經費，該署依據當年度預算及審酌前一年度中獎統一發票兌領情形，於每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數。考量行動裝置普及，民眾人手一機，為增加鼓勵民眾消費以手機條碼或其他載具索取雲端發票的誘因，以進一步提高雲端發票比率，今年不同於往年，將以往每期增開六獎1組，改為增開雲端發票專屬獎500元獎65萬組，也就是每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數由100萬組提高為165萬組，希望促使雲端發票加速融入民眾消費習慣，達成節能減碳政策目標。

財政部賦稅署進一步表示，將於今年下半年視統一發票給獎經費執行及餘裕情形，適度增開雲端發票專屬獎組數，讓更多民眾享有雲端發票中獎的小確幸，共同為愛護地球盡一份心力。