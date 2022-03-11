夏沐近日與孫生合作新單曲〈神燈 Magic lamp〉2.0版。（聲達科技音樂提供）

夏沐與網紅孫生合作新曲〈神燈 Magic lamp〉2.0版，受到健身族群及眾多神級舞蹈老師的熱愛，被指定為脫胎換骨必跳的舞曲，同樣是健身狂魔的她，透露曾考慮考專業執照擔任兼職老師，再加上本身是易胖體質，曾一年暴肥15公斤，若不藉飲食控制和運動健身維持體態，體重會有如溜溜球方式來回，她現在體重大多維持在49公斤上下。

夏沐在〈神燈 Magic lamp〉2.0版MV中，破天荒首次借到華視頂樓停機坪拍攝，MV畫面宛如電影場景的畫面，渾身充滿舞蹈細胞的孫生一聽到這神燈這首歌立刻表示，歌好聴，他自願全身塗上藍色顏料，扮演神燈精靈，夏沐花了8個小時綁的黑人辮子，在拍攝舞蹈動作時，多次的打在孫生的臉上，不知情的夏沐發現時，立刻幫孫生的臉按摩，搞笑的孫生說夏沐真是髪力無鞭。

夏沐最近瘋狂寫歌為今年夏天的計畫準備，充滿的驚喜的〈神燈〉幕後獨家V log將在夏沐官方YouTube分享，最有創意的留言將有機會獲得 iPhone手機，詳細可查夏沐IG。