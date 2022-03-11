泰武萬安國小新校舍落成啟用，綠色建築融入排灣族文化。(屏縣府提供)

泰武鄉萬安國小11日舉辦新建校舍落成啟用典禮，屏東縣長潘孟安與校友及社區民眾齊聚一堂，為新建校舍剪綵，宣告萬安國小正式邁向新的里程碑。

啟用典禮在孩童優美歌聲中展開，縣府期許學子在優質的教學環境中努力向學，讓同學們有舒適安全的學習環境，快樂成長。

潘孟安表示，過去老揹少的建築無法符合現代法規，近幾年，經過教育處全面盤整縣內中小學老舊校舍後，萬安國小因位處於斜坡上，安全堪慮，因此，在拆除重建工程上面臨很多挑戰，不論是建照取得、校園基地、水保監測、學生安置等。

所幸鄉公所提供活動中心讓孩童上課，不因拆除重建過程，影響孩子受教權，讓孩童接受教育同時，讓工程如期完成。

潘孟安強調，新校舍設計除考量地形因素外，並將綠建築遮陽設計融入在地排灣族文化，以減低西曬造成的影響，此外，為提供社區民眾及孩子圖書閱讀、數位教學、終身學習等場域，校園內新設社區共讀站，近萬冊藏書讓鄰近社區居民皆能沉浸書香，以創造社區與師生共讀共學的優質環境。