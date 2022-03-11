俄烏開戰後，總統蔡英文日前表示，台灣局勢與烏克蘭本質不同，國軍防衛本土意志和戰力也不斷提升，有信心維護台灣安全，請國人放心。對此，前外交官介文汲指出，這是蔡英文怕台灣人對美國不出兵的表現失望，從而對她靠美國打天下的計謀產生質疑而產生、並反覆強調的論調。

介文汲今天(11日)在臉書上表示，俄烏開戰，蔡英文怕台灣老百姓因對美國不敢出一兵一卒的表現失望，從而對她靠美國打天下的計謀產生質疑，故一再嘶喊台灣不是烏克蘭。但很多美國人、歐洲人毫不給蔡英文面子；不僅說今日烏克蘭明日臺灣，更明講烏克蘭就是臺灣的一面鏡子。

介文汲指出，立法院昨天質詢外交部跟國防部，關於烏克蘭戰爭對台海情勢的啟示時，國防部長邱國正說，一但戰爭都很慘，因此若要啟動戰爭，真的需要多加考量，「慶幸蔡英文政府還有個頭腦清醒的人」。

但介文汲發現，外交部長吳釗燮竟說，若大陸錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。雖說他是一個連邦交都保不了，只能坐視台灣被世界衛生大會趕出來的外長，但他的話還是可能會生出風波的。

介文汲坦言，從烏克蘭的鏡子，我們看到烏克蘭內外存有兩種人，一種是避戰的人，一種是引戰的人。而從昨天立法院的質詢中，我們清楚地看到了誰是避戰者，誰是引戰者。