TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會11日舉行第四屆第一次會員大會與理監事改選，由91APP董事長何英圻當選新任理事長。何英圻表示，TiEA成立已屆滿十年，隨著區塊鏈、NFT起飛，下個十年將是「Web3」的新時代，不過「從2到3，中間還有很大的鴻溝」，接下來協會將以「Web2.5」的概念為核心，承先啟後，幫助台灣數位產業發展。

TiEA新任理事長由何英圻當選，副理事長分別由MaiCoin執行長劉世偉、KKday執行長陳明明擔任。新任理監事除了涵蓋國際網路公司、台灣電子商務公司、數位相關業務公司等，有別以往更加入區塊鏈、SaaS、AI等新領域代表。

何英圻表示，TiEA成立屆滿十年，在前面三屆理、監事的推動下，累積凝聚了巨大的產業力量，不僅協力發展台灣網路產業外，也協助會員站穩「Web2」的浪潮；隨著區塊鏈、NFT起飛，下個十年將是「Web3」的新時代，但從2到3，中間還有很大的鴻溝，接下來協會將以「Web2.5」的概念為核心，承先（Web2）啟後（Web3），協助會員公司跨越升級，推進台灣數位產業發展。

迎向大網路時代，協會如何協助會員站在「Web2」的基礎上往「Web3」邁進，何英圻表示，承先啟後需要有新的生力軍，目前已邀請區塊鏈本土最大虛擬交易所MaiCoin、台灣最大年輕人社群Dcard、區塊鏈跨境交易平台頂尖業者XREX、曾獲總統創新獎肯定的SaaS新星Gogolook、餐飲科技新秀inline，以及擁有豐富數位轉型顧問經驗的全球頂尖諮詢機構「BCG」等新任理事公司，來共同推動台灣數位發展相關工作與計畫。

在協會組織部分，除了既有委員會運作外，將新增「區塊鏈」、「SaaS」、「數位轉型」三個新工作小組。台灣已是區塊鏈新創天堂，透過區塊鏈可以連結全世界最新技術與頂尖人才，區塊鏈工作小組將由XREX執行長黃耀文擔任召集人，統籌推進工作。

SaaS模式與雲服務已為全球網路產業主流，然而國內尚在起步階段，SaaS工作小組將由Gogolook執行長郭建甫出任召集人，以其成功經驗協助更多台灣新創及相關企業。數位轉型工作小組將由BCG董事總經理暨全球合夥人徐瑞廷擔任。

何英圻提到，過去TiEA持續向政府溝通，網路軟體數位產業是形成台灣新經濟的重要力量，台灣有許多優秀具軟實力的公司，都希望獲得國家支持，從台灣打世界盃，希望台灣也能跟上全球數位產業變遷的趨勢。

在TiEA與各界共同努力推動下，主掌國家數位發展政策的「數位發展部」今年即將掛牌，對此何英圻也表示樂見，希望數位發展部正式掛牌後，能重視台灣數位新創與相關業者的潛力與能量，並將網路軟體數位產業，納入國家級關鍵戰略產業，讓台灣成為領先世界的數位經濟強國。