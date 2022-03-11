一年一度全球最大永續節能活動「關燈一小時Earth Hour」，今年將於3月26日晚間8時30分展開，國泰飯店觀光事業集結旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店三大品牌七間飯店一同響應，屆時將與全球同步關上不必要的電燈一小時，與世界攜手守護地球。

為提倡綠色旅行，全台和逸、慕軒飯店鼓勵旅客自帶備品入住，推出「綠生活旅人」住房專案，凡於3月13日至31日以此專案入住並出示打卡畫面，享房型升等禮遇。台北國泰萬怡酒店則針對3月26日當日入住賓客，打卡即可兌換萬怡旅行收納袋一組，鼓勵旅客成為時代尖端的綠色旅行家。

節能減碳綠生活不僅是口號，更成為風潮時尚的代名詞，全台和逸、慕軒飯店貫徹綠色生活理念，除了在3月26日響應國際關燈日活動外，推出以減少提供一次性備品作為環保指標的「綠生活旅人」Go Green住房專案，邀請旅人入住期間自行準備盥洗備品，包括：浴帽、拖鞋、牙刷、梳子、刮鬍刀等，每房每日享最優惠房價85折，另外於3月13日至31日舉辦社群活動，只要旅客於飯店打卡並標註「#我與和逸/慕軒飯店一起支持326關燈愛地球」，享受房型升等專屬優惠，一步步向減塑生活前進。

位於台北中山區黃金地區的台北國泰萬怡酒店，為台灣首間擁有美國LEED黃金級和台灣EEWH鑽石級兩個綠色建築認證的飯店，致力於支持國際性環境保護運動，為響應今年國際關燈日公益活動，除了關閉飯店建物外觀招牌以外，也共同呼籲員工在家中熄燈一小時共襄盛舉。不僅如此，3月26日當日入住之賓客參加 「我要響應關燈一小時」活動，至櫃台出示FB或IG打卡畫面即可兌換萬怡旅行收納袋一組，希望鼓勵旅客們共同為環保節能及永續理念盡一份心力。