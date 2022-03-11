從小在英國生活的人到台灣念書，對英文科目應該十分在行，不過一名男網友指出，住英國的外甥女返台念國中，不料英文成績居然只有「乙」等，讓他十分不解，對此有網友表示，「台灣的英文是美系教育，用法也多半是美式，跟英式真的會有很大差別，不能怪老師」。

該名男網友分享外甥女的成績單，只見英文科目僅拿「乙」等。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，他的外甥女是英國人，長大後就跟著他妹妹一起回台灣念國中，因此成績不好也是預料中的事，不過讓人意外的是，在英國生活許久的外甥女，英文成績竟只有「乙」等，讓他十分不解。

追問之下才知道，學校英文老師認為外甥女說的英文是錯的，且跟課本教的不同，儘管外甥女寫的答案與標準答案意思相近，但因為不是標準答案所以還是被扣分，讓原PO氣憤直呼，「台灣的英文老師說英國人的英語是錯的？我想台灣的英語教育只是應付考試的吧」。

不少網友指出，「英國的英語跟我們現在學的美式英語還是有差別吧」、「台灣的英文是美系教育，用法也多半是美式，跟英式真的會有很大差別，不能怪老師」、「台灣的英文重視文法，國外沒有在教文法的」、「英式跟美式有差，光文法跟口語上就很有差別了」。

也有網友表示，「我中文也不及格」、「自己寫看看給外國人的中文考試題目，你會知道中文不是你的母語」、「我們中文母語者都不一定國文能滿級分，但也是能生活啊」、「我去英國考中文也未必能及格」、「就算是在英語系國家，英語考不好，甚至要補習的孩子大有人在」。