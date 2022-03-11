洪姓男子坦承吸食毒品，其租屋處一處暗門內還藏放改造手槍與13發子彈，火力強大。(警方提供／謝瓊雲彰化傳真)

洪姓男子坦承吸食毒品，其租屋處一處暗門內還藏放改造手槍與13發子彈，火力強大。(警方提供／謝瓊雲彰化傳真)

洪姓男子坦承吸食毒品，其租屋處一處暗門內還藏放改造手槍與13發子彈，火力強大。(警方提供／謝瓊雲彰化傳真)

洪姓男今天一早六點半準備出門買早餐，見大批警力上門準備搜索，未多加抵抗、乖乖就範。全案移送彰化地檢署擴大偵辦，並向上追查槍枝來源。(警方提供／謝瓊雲彰化傳真)

洪姓男今天一早六點半準備出門買早餐，見大批警力上門準備搜索，為多加抵抗、乖乖就範。全案移送彰化地檢署擴大偵辦，並向上追查槍枝來源。(警方提供／謝瓊雲彰化傳真)

彰化員林莒光派出所員警日前接獲檢舉，指其友人35歲洪男經常持有並吸食毒品，警方11日清晨上門搜索未查到毒品蹤跡，卻意外發現4顆外型狀似椰子的土製炸彈，還搜到2把改造手槍與13顆子彈和黑色火藥，雖沒有立即引爆危險，卻也讓上門的員警嚇出一身冷汗！趕緊將土製炸彈和火藥等爆裂物送交刑事鑑定，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送彰化地檢署偵辦。

員林警方日前接獲報案指有民眾吸毒，經連日的蒐證偵辦後，警方今天清晨持檢方核發的搜索票，前往洪男位在二林的住處搜索，當時洪男正準備出門買早餐，看見警方上門乖乖就範，並未激烈反抗或逃跑。

莒光所所長蔡文淦表示，報案民眾指洪男持有並施用K他命及毒品咖啡包，危害社會治安，員警在洪男租屋處搜查，卻未發現毒品與吸食工具，卻眼尖發現屋內角落不起眼處有個暗門，推開入內一看赫見有土製炸彈4顆、改造90手槍1支、BB彈手槍1支、槍枝零組件1批、改造工具、子彈13顆、黑色火藥2包等，火力強大。

洪男向檢警供稱平日以擔任工地臨時工、打零工維生，且主動坦承平時有施用毒品，對於警方發現罕見的外型宛如椰子的土製炸彈爆裂物，他強調是朋友寄放在此請他保管，他也主動供出暗門內藏有槍械彈藥等，都是幫友人託管，對於洪男說詞，檢警持保留態度，全案移送彰化地檢署擴大追查偵辦中。

彰化縣警局員林分局長楊志傑強調，維護社會治安及保護民眾為警方第一要務，呼籲不法份子切勿心存僥倖，忽視警方除惡務盡之決心，全案將向上溯源，擴大追查槍枝來源；他提醒民眾，若發現任何槍械、毒品，或其他犯罪之事證，請勇於向警方舉發，共同維護社會治安。

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