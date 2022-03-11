女星大S（徐熙媛）在離婚汪小菲（現改名汪少菲）後，前夫有新歡消息頻傳，她感情狀態也受到關注，8日韓星「酷龍」52歲成員具俊曄無預警宣布娶大S，再續24年前戀情，具俊曄更為愛直奔台灣，目前在飯店隔離中；具俊曄抵台後今（11）日傍晚首度更新IG，分享個人品牌新合作好消息，並祝粉絲虎年快樂。

具俊曄和大S宣布結婚喜訊後，9日以「台灣女婿」身分迅速搭機來台，此行「追妻之旅」預計2個月，目前具俊曄在號稱「台北最貴防疫旅館」瀚寓酒店隔離；今日傍晚具俊曄在IG發文，是他公開結婚喜訊抵台後首度更新，分享他的NFT作品，並透露新合作計畫的好消息，最後不忘祝福大家「虎年快樂」。

在兩人閃婚消息公開後，具俊曄身家背景也被起底，除了過去是韓流始祖「酷龍」成員外，近年他跨行當DJ，還自創個人服飾品牌「ALLEN A」，另外更把繪畫藝術作品以NFT形式賣出，在該市場相當受歡迎；另外具俊曄在韓國首爾有一間百坪豪宅，據悉，宋慧喬、BTS成員SUGA和BIGBANG成員太陽都是鄰居。