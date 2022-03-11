國道一號北向362.4公里處今（11）下午2點40分發生1輛小客車行經該路段時，駕駛感覺車況有異遂停於路旁，引擎室接著起火燃燒，駕駛立即下車等候救援。

國道一號北向362.4公里處今（11）下午2點40分發生1輛小客車行經該路段時，駕駛感覺車況有異遂停於路旁，引擎室接著起火燃燒。（翻攝自臉書Boss工作室-中天新媒體南部中心）

國道一號北向362.4公里處今（11）下午2點40分發生1輛小客車行經該路段時，駕駛感覺車況有異遂停於路旁，引擎室接著起火燃燒。（翻攝自臉書Boss工作室-中天新媒體南部中心）

據悉該名61歲殷姓男駕駛感覺車況有異停於路旁，引擎室起火燃燒，警方派遣巡邏車並通知高雄市消防局、工務段水車、緩撞車救援，現場管制外側路肩，不影響主線車輛通行，下午3點10分火勢撲滅，殷姓駕駛自行處理車輛，事故約半小時排除。