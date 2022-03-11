近百名員工到場參加「勞資協商」，現場噓聲不斷，幸未爆肢體衝突。（王志偉攝）

邱于芸強調她才是台開負責人，喊話公司不會大量解僱員工。（王志偉攝）

百名員工到勞工育樂中心參加勞資協商會，因新舊董事風波不段，會議約半小時結束，員工散去。（王志偉攝）

台開經營風波不斷，花蓮大型商場新天堂樂園，本月1日無預警停業，1百多名員工茫然，董事會宣稱「已沒錢發薪水了」，並申請大量解僱。今天召開勞資協商會，但公司改組後新任董事長邱于芸現身會場，痛斥主持會議的台開前財務長郭福進，根本沒資格行使權力，雙方情緒激動，邱信心喊話，公司將提新的營運計畫，也強調「公司不會解雇任何員工！」

台開旗下的台灣創新發展公司花蓮分公司，本月1日向花蓮縣政府社會處提出大量資遣，副董事長兼發言人吳子嘉對外宣稱「已無錢發薪水」，公司依法在10天內舉行勞資協。台開因此召集員工，今天下午在花蓮勞工育樂中心開會，由公司董事、前財務長郭福進主持，社會處勞資科派員列席。

因公司經營權之爭，台開董事會也在本月1日即召開臨時董事會，解除吳子嘉職務，董事會通過由邱于芸回任董事長，即日生效。邱也在昨天上午到花蓮新天堂樂園，近百員工到場，填寫匯款單後，由公司匯入欠了積欠2月份的薪資。

邱于芸得知原董事會今天召開大量解僱勞資協商會議，現身會場拍桌怒嗆，郭福進根本沒有資格開這種會，邱當場拿起手機報警，挺邱員工也在旁鼓噪，質疑郭進福「你代表的是哪一個公司？」

邱于芸要郭「出去」，郭回「妳是什麼身分？」邱大喊「我是董事長」，雙方一來一往，氣氛火爆，警方獲報也到場。郭福進表示自己是以台開董事身分，依程序與勞工協商，「大家互相尊重，這樣鬧場對員工不利，也不是公司之福」。

邱于芸表示，前資方片面把這裡（新天堂樂園）關掉，還搾乾員工最後一天的勞力，根本不是公司的員工，卻用公司資源，她已經提告；她才是公司法定代表人，大股東們會在最短時間內，提出最好的營運計畫，也強調「台開和台創絕對不會大量解雇任何員工」，台開會讓員工安身立命。

花蓮縣府社會處表示，3月1日收到台創花蓮分公司提出大量解雇計畫，台開相關企業有4家公司，約140名員工，基於關心勞工權益，今天列席，至於公司經營權部分，依法由經濟部認定。