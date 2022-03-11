苗栗縣南庄鄉鹿場部落神仙谷11日下午發生 2名攝影師墜潭溺斃意外，救難人員以人力將落潭者搬運上方坡地。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉鹿場部落神仙谷11日下午發生 2名攝影師墜潭溺斃意外，救難人員以人力將落潭者搬運上方坡地。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

空難總隊救護直昇機前來吊掛運送就醫，但仍回天乏術。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

多曼尼公司赴南庄鄉鹿場神仙谷拍片，2人墜潭溺斃

1家「多曼尼」拍片公司11日前往苗栗縣南庄鄉鹿場部落神仙谷拍攝影集，拍至下午3點半左右準備收工時，卻發生1名黃姓攝影師及王姓助理不慎墜落神仙谷深潭，經報請警消趕往搶救，2人救回岸邊時已無呼吸心跳，由空勤總隊吊起緊急送醫急救搶救中。

南庄鄉鹿場部落附近的神仙谷是知名電影「賽德克‧巴萊」的拍攝場景之一，「多曼尼」公司是在11日一早就前往當地取景拍片，劇組工作至下午15時30左右，準備收工下山時，其中1名38歲的黃姓攝影師，以及34歲的王姓助理，不慎失足跌落溪谷，掉落深潭中，劇組人員企圖搶救，但因山谷深度太大，搶救困難，只得打電話報案求救。

轄區頭份警分局所屬員警及消防局南庄分隊人員立即組織動員上山救援，打撈到2人時，發現已無呼吸心跳，由於溪谷陡峭，2人由救難人員以人力搬運上上方坡地，還申請空勤總隊救護直昇機前來協助吊掛運送至醫院急救，但仍告不治。事發原因正由警方調查中。