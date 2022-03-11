B男訊後依殺人未遂罪移送。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

南非籍英文老師B男不滿同是南非籍的太太H女酒後與男性友人發生性關係，盛怒之下竟拿皮帶、USB充電線企圖勒斃H女。H女死命掙脫還逃到陽台、爬出欄杆外保命，還大叫求救。警方趕抵現場立即逮捕B男，訊後依殺人未遂罪移送。

「You are safe now！」H女看到警方到場，整個人懸掛在陽台欄杆外，看到員警看住她老公，才放心抓著員警的手爬回陽台，她指著自己的脖子，向員警控訴B男差點殺了她。

據了解，H女今年2月某晚徹夜不歸，天亮返回美術館住處後，在B男逼問之下，才坦承在前一晚在酒吧喝多了，和男性友人發生性關係。B男氣得直接呼她兩巴掌，抓起皮帶直接抽打H女還直接勒昏她，嘴裡不斷說「要讓妳死！」。

H女醒來後驚魂未定，B男竟拿電動刮鬍刀直接剃H女頭髮，還把她逼進廁所，拿USB充電線再次企圖勒斃她。B男行兇後突然萌生歉意，向H女道歉，H女嚇得當場掙脫，跑進自己房間反鎖房門，為了怕B男闖入再次行兇，還爬到陽台欄杆外大聲向鄰居求救。

警方趕抵現場時B男一臉慚愧，坦承動手毆打太太，否認用皮帶和USB充電線要勒斃太太，警方依殺人未遂罪移送。檢方認為，頸部有動、靜脈及氣管，屬身體要害且甚為脆弱，若大力勒緊可能造成人體缺氧、昏迷或腦死死亡，B男不可能不知道。依據警方扣得相關證物及H女證詞依法提起公訴，B男仍在候審中。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。