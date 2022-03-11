智易（3596）去年繳出了亮麗成績單，不單營收連4年創歷史新高，獲利也繼109年創高後，再締新猷，智易總經理曾釗鵬直言「今年仍是機會和挑戰並存的一年」，惟未來展望仍審慎樂觀，不僅全年營收雙位數成長的內部目標不變，就連今年首季也可望維持年增格局。

大環境變化愈來愈激烈，走過2018年被動元件缺料，2019年中美貿易戰，2020年的疫情，及2021年的缺料、缺櫃風暴，到今年的俄烏戰爭，可謂是問題不斷，但智易近四年營收卻迭創新高，就連去年獲利也以EPS8.6元創高。

展望今年，曾釗鵬指出，晶片缺料的狀況仍在，為降低衝擊，智易仍將積極備料，不過若以晶片的出處細分，美系網通晶片大廠缺料狀況依然嚴峻，但台廠晶片已初步見到紓緩的狀況。

不過總體來說，今年成本不利的因素仍在，曾釗鵬指出，除烏俄戰爭引發油價大漲，聯準會升息態勢明顯，都是今年的挑戰。不過，疫情也帶來了新契機，隨著生活習慣的改變，人類愈來愈依賴網路，聯網已變成生活的一部分，也為網通廠帶來新商機。

為因應連網新商機，智易今年資本支出仍將達到10至15億元，將用來建置越南和中國的產線，另也規畫在台增設研發設備，在產地的佈局方面，曾釗鵬指出，2019年為因應中美貿易戰所需，緊急向仁寶承租越南廠房進行量產，後也自購地自建廠房，去年第三季已從原有廠房搬到新廠，目前稼動率不錯，也著手規畫擴建越南二期，二期建設預期在今年第二、第三季間會動工興建，預訂2023年底完工量產，屆時即可與大陸昆山廠的產能進行彈性調度。

展望未來，曾釗鵬指出，以目前訂單和供應商供貨狀況，如果晶片問題可以紓解，憑藉著新產品、新市場的開發，智易今年的發展應該會比去年更分散、更平衡。