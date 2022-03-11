寒舍餐旅管理顧問股份有限公司（2739）今日召開董事會，通過2021年合併財報，受惠於旅展業績加持、年底年菜外賣亮麗表現，加上聚餐需求增加，第四季營收7.78億元、季增142.92％、年減10.39％，稅後淨損1.41億元、季減42.18％、年增185.69％，每股虧損（EPS）1.26元，不過第四季隨著疫情趨緩，虧損幅度逐漸收斂。

惟受到新冠疫情之持續邊境管制，加上5月至7月政府公告餐飲內用禁令之影響，寒舍餐旅2021年合併營收23.34億元、年減16.84％，稅後淨損7.20億元、年增104.74％，每股虧損（EPS）6.45元。

展望後市，寒舍餐旅以審慎樂觀的態度期盼全球疫苗覆蓋率提升、國際疫情控制得宜，加上配合政府擬逐步鬆綁邊境管制措施，符合規定條件下首先允許商務客、留學生申請入境，故寒舍將「擬訂促銷方案來吸引國外商務客」，當國際客回流後，可望再創榮景，同時集團旗下五個飯店不斷規劃多元的餐飲及住房專案，持續深耕國旅市場，多管齊下衝刺營運動能。

綜觀2021年的第二季和第三季，主要係受到三級警戒影響嚴重衝擊飯店營收，不過第四季國內疫情穩定，並受惠於國旅暢旺，故主打溫泉、親子與在地美食的「礁溪寒沐酒店」第四季營收約1億8仟萬，相較第三季增加141％。尤其12月表現十分亮眼，住房率約90％，總體營收破6千8百萬，創下自開幕以來的新高點，相較前一年同期增加約780萬。

為吸引更多的「親子客群」，2022年礁溪寒沐酒店不但推出吉祥物，更全新打造「日式塌塌米客房」。吉祥物MU醬與MUMU醬，以古代牧羊犬為靈感設計，超萌可愛模樣深受大小朋友的喜愛。另外，將原有的詠泉居房型全新打造成「日式客房」，以木質為主調搭配日本原裝進口的藺草蓆，房內以2張單人頂級的席夢思床墊為主，可另外提供加人加床，並於夜間開床服務時，將床鋪整理成睡眠模式，此房型最多可入住4人，是親子出遊的最佳選擇，4月起每房都會配有最新的Switch OLED，讓寒沐玩家享受無限趣味！同時，台北喜來登大飯店2022新年全新力作「叢林探險」親子假期住房專案，打造8間主題親子遊戲區，贈翌日十二廚自助早餐、兒童專屬備品…等，全力搶攻親子市場。

為持續開發國內市場，寒舍集團各餐廳推出豐富的促銷方式，以及祭出頂級、新鮮的食材來吸引消費者。熱門活動包含，3月31日前，台北喜來登十二廚和台北寒舍艾美酒店探索廚房一起推出「下午餐買一送一」的超強折扣、十二廚每週一與週三，探索廚房每週二與週四，午晚餐時段同步推出「龍蝦日」吃到飽活動，不論中式、西式、日式或泰式餐檯，都可以享受龍蝦奢華美味。甚至集團部分餐廳將運用具豐厚的肉汁、油花分布均勻的鹿兒島「小田和牛」，烹飪出豐富的異國美饌。另外，礁溪寒沐酒店MU TABLE則運用地利臨近漁港的優勢，自助餐每日祭出「現撈海鮮」，廚藝團隊每日早上從梗枋漁港、大溪漁港新鮮直送，午晚餐、下午茶都吃的到最鮮美的好滋味，最低每人399元起。

寒舍餐旅集團新成員寒居酒店將已自本月19日起試營運，此垂直共構精品飯店寓邸全棟建築外觀引進愛馬仕（Hermes）御用團隊「法國RDAI事務所」，樓高共24層，1樓至10樓為寒居酒店飯店區域，則委託由專門設計高端酒店的奧必概念合作，包含2樓BeGood餐廳、10樓健身房、游泳池、蒸氣室及烤箱，3至10樓為客房樓層，共規劃有六種房型、111間客房，含兩間套房及四款基本房型，定價12,000元至38,000元。

鑒於國內外疫情趨於穩定，政府已於3月7日起放寬非本國籍商務人士來台規定，下一步期望漸進式開放跨境旅遊，2022年若國境可順利開放，寒居酒店目標50％的客源為國內外商務客，年均住房率目標為50％，年平均房價目標4,200元，可為母集團挹注新動能。