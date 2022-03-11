以就學即就業為導向的嶺東科技大學，長期關注地方產業發展及培育學用合一人才，今（11）日在台中福華飯店與年營業額合計突破1.3兆元的26家各產業的龍頭企業，舉辦「111產官學攜手聯盟大會」，共同為培養專業技術人才攜手努力。

包括台中市副市長陳子敬、經發局主秘倪世齡，及台中市工策會總幹事黃于珊等官員到場共襄盛舉，共同見證產官學合作新紀元。

台灣企業不論在技術或在創新研究上，都有不容小覷的競爭實力，而這些競爭力的累積需要從學校教育開始，經由專業師資教導，讓學生擁有深厚紮實的基本功。

深耕南屯區的嶺東科大，位於撐起台中經濟命脈的中部科技走廊，多年來致力於培育具備就業即戰力人才，長期結合在地優質企業，透過政府的產學攜手2.0、青秀台中產學專班等，共同培育優秀產業人才，加速地方產業升級，提升區域發展，善盡大學社會責任。

嶺東科大董事長張天津表示，此次參與產官學聯盟的企業皆是國內各產業翹楚，有在疫情時代格外重要的醫材類大廠，更是全球不織布龍頭的南六企業，以及在精密機械工業產業上赫赫有名的大田、台灣麗偉、高僑、群祐、振鋒、瑞士商弗克司，光電類佼佼者友達、玉晶光，全球製鞋大廠隆典實業、傳統產業的宏全國際、聚陽、弘裕、百和，科技界的美律、車王電子、康淳、惠特、秀育，航空工業的漢翔，食品類味丹、福壽、春水堂實業，以及建築界龍頭興富發、麗明營造等，這些企業在各產業均擁有舉足輕重地位，享譽國內外，年營業額合計更是突破1.3兆元，皆是學子們渴望進入的夢想企業。

台中市副市長陳子敬致詞時表示，肯定嶺東科大是在地深耕用心辦學的優質學府，許多校友都是各行各業傑出的領導人，相信透過今日產官學聯盟能攜手一同開創培育專業技術人才的新紀元，達成「在地人才，學用合一」的目標，共創台中好生活，為台灣未來的競爭力一起努力。

嶺東科大校長趙志揚表示，為了年輕一代的就業與發展，促成此次「111產官學攜手聯盟大會」，感謝台中市政府的支持，也謝謝各大企業的踴躍參與，展現台灣經濟榮景與希望。

趙志揚表示，此次聯盟強調產業員工進校培育，非以往學生畢業後才進入產業，藉由合作機制運用企業本身的資源、技術與研發能力，使學生在就學階段即與業界接軌培養實力、發揮所長。學校將秉持與產業共進發展、共創未來人才的精神，培養學生跨域多元專業，以提升跨領域人才職場競爭力為目標，與產業共創榮景。