信義房屋（9940）11日舉行線上法說會，信義房屋去年在國內房仲、代銷、日本信義業績均創新高，及大陸「山水嘉庭」完工挹注下，合併營收188億元創歷史新高，信義指出，今年國內房仲目標再展30店，日前購得新莊副都心土地預計於6月預售推案。

信義去年國內房仲、代銷本業的營收達133億元、年增21％，其中代銷事業營收17億元、年增五成，均創下新高，今年前二月房仲、代銷業績仍維持平穩，信義表示，今年景氣穩健、購屋信心仍強，國內房仲所受影響不大。

目前國內487店，較去年同期增加17店，不過主要展店增加來自於中南部，今年內部展店目標30店，依景氣變動再作調節，不過重心放在積極布局中南部；代銷事業因受預售換約政策因素的影響，接案相對趨保守。

去年6月起，大陸無錫大案「山水嘉庭」交屋認列，可售戶608套，至去年底已有超過六成銷售率，認列275套，認列總金額約40.6億元，成為帶動信義去年業績創高另一項動能，信義指出，大陸一手房市場受恒大案影響市場信心，使個案銷售速度減緩，不過客戶交屋後對產品滿意度高，也透過老客戶轉介，有效去化房屋，今年前二月已交屋28套、約4.5億元，目標希望在今年底前能全案完銷。

此外，國內開發事業板橋江翠二案「嘉和」、「嘉品」均已在去年下半年100％完銷，總銷30億元的「嘉和」預計今年第三季取得使照、9～10月交屋，總銷28億元的「嘉品」則預計2024年第三季交屋。去年底以10.5億元購入新莊副都心526坪土地，預計規劃小坪數住宅產品，在今年次月預售推案，預計2026年完工交屋。

信義去年EPS為3.19元，日前董事會決議擬配發現金股息2.8元，以11日收盤價35.45元計算，現金殖利率約7.9％。