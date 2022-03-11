受美國美國證交會（SEC）羅列5間中概公司，須提交證據才免被除牌消息影響，港股10日彈262點後，11日受科技股拖累，恒指曾大跌逾800點，再創逾68個月低，但最終收復超過一半失地，科指則挫4.3％收市。

港股開盤跳空大跌430點報20,460點，之後愈跌愈急，跌破20,100點關口，一度大跌811點，低見20,079點，再創2016年6月28日以來新低。

但午後A股回升，令恒指跌幅大幅縮減至111點，高見20,778點，尾盤再遇賣壓，最終仍跌逾300點收市。恒指收報20,553點，跌336點或1.6％；國指跌195點或2.7％，收7,060點。

科指一度低見4,040點，狂跌8.9％，又創成立後最低，收盤報4,246點，大跌189點或4.3％。大盤成交增至1,906.9億港元，為逾三個月高位。

指標股方面，騰訊最終收367.8港元，跌4.5％，為交投最活躍港股，成交有177.64億港元。

藍籌以友邦表現最好，全日升3.1％，集團11日早公布2021年多賺28.5％，未來三年擬斥100億美元回購股份。

京東公布業績後被大和降目標價，全日大跌一成一，為表現最差藍籌。