怕老婆是件丟臉的事嗎？那可不見得。俗話說的好，怕老婆的男人才是頂天立地的好男人。在Netflix電影《解禁男女》中的男主角智厚害怕女主角卻又深愛她的模樣讓人看了好羨慕~~讓我們來看看有那些星座特別值得嫁的好男人星座吧！

愛家的巨蠍(圖/觸mii)

第三名 巨蟹座

顧家代表絕對非巨蟹座莫屬。他們上榜大家應該不意外吧！對注重家庭和渴望細水長流感情和婚姻的巨蟹座而言，寵老婆是愛，是責任，也是為了避免另一半生氣，顧家的他們認為老婆給自己生兒育女，風雨同舟，禍福與共，不容易，有擔當的男人會珍惜和呵護自己的女人。伴侶心情好，家庭必然幸福。

鐵漢柔情天蠍座(圖/觸mii)

第二名 天蠍座

第二名竟然是個性神秘又冷酷不近人情的天蠍座男生，他們有強烈的佔有慾和嫉妒心。戀愛中的他們又癡情又深情，愛得熾熱又瘋狂，愛到深處自然而然就會開始表現出一副怕老婆的模樣。他們看似怕老婆，實際上並不是真的怕老婆。 然而因為他們用情越來越深，越來越珍惜對方，越來越害怕沒有了對方陪伴的日子。因此，只要是對方的要求，他們基本上想都不想就會答應，總是使勁地寵愛對方，呵護對方，順著另一半。

柔情似水的雙魚(圖/觸mii)

第一名 雙魚座

雙魚座男生非常感性，基本上他們的心就是水做的，在感情世界裡是數一數二的深情男，感情裡的他們以愛情至上，他們願意為了對方犧牲奉獻自己所擁有的一切。不管是戀愛中還是結婚後，他們常常被朋友戲稱怕老婆。但每次別人這樣講他們的時候，他們都會感到很享受。在外人看來他們是怕老婆或妻管嚴，但實際上這是他們的一種愛情表現，正因為害怕失去對方，害怕對方和自己一起有任何不快樂，可以順著戀人的意思讓伴侶高興的話，他們很樂意這麼做。心敏感細膩的他們特別渴望擁有溫馨和諧的家庭，因此他們願意為了對方做任何事情。