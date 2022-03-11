近年房價大漲，房貸負擔也跟著飆高，據統計，2020年1月疫情之初1/4的房貸族房貸金額超過864萬，如今已有1/4房貸族房貸超過996萬，等於每四個人就有一個人房貸超過千萬，比例創下歷史新高，也反應房價高漲下，房貸族揹逾千萬房貸，已愈來愈普遍。

根據聯徵中心統計顯示，去年10月新增2.6萬個房貸族中，平均貸款金額達788萬，五年來平均房貸增加了約125萬元，十年來平均房貸增加了223萬元，過去普遍的20年還款期限也隨著房價高漲、房貸負擔大增，延長至30年還款、以減輕每月還款負擔，也愈來愈普遍。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，千萬房貸狀況越來越普遍，原本在只有雙北市較為常見，現在連雙北以外也愈來愈多，若以分佈的區域來看新，竹縣平均貸款950萬元，平均房貸金額僅次於雙北市，新竹市平均房貸824萬元，六都中的台中市平均貸款826萬元，桃園市平均房貸723萬元，整體房貸呈現「愈貸越多」、且「愈貸愈久」的趨勢。

隨房貸負擔愈來愈重，也有愈來愈多房貸族將還款期限延長至30年。以房貸千萬、利率1.5％試算，20年本利攤還每月償貸約4.8萬元，30年本利攤還每月償貸約降至3.4萬元。

曾敬德表示，現在每四個人就有一個房貸金額超過千萬元，以，在低利率環境下可能有些民眾認為能貸盡量貸，現在利息成本低，但央行未來可能升息，全球通膨壓力龐大，一旦開始進入升息循環階段，民眾每年的房貸利息也會有感增加，建議民眾購屋時仍避免過度擴張財務槓桿。