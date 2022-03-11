上海航交所今（11）日公布最新一周出口貨櫃運價指數SCFI，呈現連八跌，下跌2.5％、至4,625.06點，主要航線全面疲軟，其中歐洲線跌幅深，下跌4.98％、每20呎櫃至7,019美元，來到去年7月中旬來低點，美西線每40呎櫃運價再度回測，小跌5美元、至8,105美元。

貨代業者表示，農曆年後工廠持續復工，加上全球船舶準班率回升，貨櫃海運鏈鬆口氣，運價隨之修正，在高檔盤旋震盪，最新一周SCFI指數與去年同期比較仍有逾75％漲幅。

歐洲線跌幅深，主要受到俄烏戰事影響，貨主觀望氣氛濃厚影響出貨，遠東到歐洲線每20呎櫃下跌368美元、至7,019美元，遠東到地中海線每20呎櫃運價下跌181美元、至7,073美元。

美國線塞港仍然嚴峻，但年後船舶趕回亞洲的船班多，美西線每40呎櫃運價小跌5美元、至8,105美元，美東線每40呎櫃運價小跌44美元、至10,634美元。