台中市北屯區「平昌櫻花祭」即日起至3月20日浪漫登場，民眾可在文昌國小旁欣賞到近30棵八重櫻及富士櫻盛開的璀璨美景。市長盧秀燕11日出席活動表示，天氣炎熱，種植櫻花需寒冷氣候條件，所以平地種植櫻花需花費更多心力，讓櫻花年年盛開，邀請大家來賞櫻。

盧秀燕表示，櫻花通常生長在緯度較高的地方，要在都市中看見櫻花盛開景象不容易，為讓里民看見櫻花美景，自18年前起開始種植櫻花，苦心栽培，夏天時甚至要拿冰塊讓櫻花樹降溫生長，感謝北屯區平昌里長劉慶雲及團隊的用心 。

民政局長吳世瑋指出，平昌櫻花祭已邁入第12年，每年吸引眾多市民朋友前來賞櫻，而北屯區觀光資源豐富，活動期間除了到平昌社區賞櫻外，也可選擇前往鄰近著名景點大坑風景區，品嚐甕缸雞、麻竹筍跟芋圓甜點等美食，來一趟大坑步道登山健行之旅，感受北屯在地人文風情、美食與生態之美。

吳世瑋說，包括捷運綠線、第14期市地重劃工程、太原地下道填平工程及舊社立體停車場、含荔枝老樹公園建設、大坑步道整修改善工程及社會住宅的推展，今年台中巨蛋及北屯國民暨兒童運動中心也將開工，在眾多公共建設帶動下，國際連鎖商場好市多、漢神百貨也陸續設點進駐，提升北屯區整體環境。

劉慶雲表示，每年春節前後櫻花綻放，北屯區平昌里都會舉行平昌櫻花季，讓市民朋友春季賞櫻不必舟車勞頓，活動期間周五至周日晚上7時還有精彩音樂演奏，營造夜間賞櫻浪漫氛圍活動，同時提供地方特色小吃及茶水，歡迎市民一同來平昌里體驗輕鬆、舒適的賞櫻氛圍。