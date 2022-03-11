台灣最美的風景是人，但隨著居住型態改變，人們面孔逐漸冷漠。信義房屋的仲介們在拜訪社區時，發現中庭稀疏零落、少人駐足，他寫提案、買種子，捲起袖子與住戶一起種下花草，為城市中另闢交流花園，不僅收穫了笑容，也延續台灣最美的風景。

信義房屋南崁奉化店專員黃冠瑜平時勤走社區拜訪，有次跟社區主任聊天，主任透露他的煩惱，「社區的噴水池因為久未維護、磁磚剝落，不知道該如何是好？」，黃冠瑜心想，若能讓噴水池周圍長滿繽紛花草，五顏六色不僅可以妝點社區讓社區更有生氣，也能讓人忽略已斑駁的噴水池。

信義房屋房仲為社區種下繽紛花草，也凝聚社區向心力。(圖/信義房屋提供)

黃冠瑜回到店裡後，跟店長討論，寫企劃向社區服務系統審核，他去買了花的種子、樹葡萄，印傳單讓住戶報名，原以為是園藝苦力，可能會乏人問津，沒想到有20多名住戶報名。

當天住戶們自備簡單的小鏟子，開始翻土，雖然勞動，人人臉上都掛著笑容，一邊翻土一邊聊天，也拉近彼此間的距離，也有許多住戶熟識之後，邀請黃冠瑜至家中喝茶、聊天，開啟了深度互動，黃冠瑜說，「雖然不是立即可以看到效益的事情，但之後許多社區居民信任他，進而委託他買賣房屋。」

而信義房屋新莊丹鳳店主任王健宇雖非新莊人，但來到新莊工作後落地生根，他看到社區中前後門的植栽都已枯萎，並和社區居民一起討論認養花圃，他跟著社區的婆婆媽媽除草、翻土，種下牡丹花與桂花，讓住戶一回家即聞到芳香。

60歲的謝阿姨的兒子上班、孫子上學，每天自己獨自在家，某次看到王健宇在花圃翻土，他也號召朋友一起參與種花。他笑著說，過去住戶回社區後，就是各自回自己的家，因為中庭也沒什麼風景好看，現在好天氣，可以坐在中庭欣賞花朵、曬曬暖陽，心情截然不同，讓退休生活更加美好。

謝阿姨說，難能可貴的是，王健宇為人很親切又很有禮貌，見人會親切的叫大哥大姊，也因為有王健宇整個社區更有凝聚向心力，謝阿姨已住社區20多年，近期社區變得更加溫暖，之後也推薦自己的姊姊來買屋，謝阿姨說「自己的社區更像家了！」