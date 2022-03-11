母親節優惠組合重磅登場 搶當美妝富翁就趁現在。（雅詩蘭黛提供）

母親節優惠組合重磅登場 搶當美妝富翁就趁現在。（雅詩蘭黛提供）

頂級美妝保養雅詩蘭黛，今年母親節寵愛媽媽、寵愛女性特別推出「美妝大富翁」超強優惠組合，讓美肌玩家成為美妝大富翁，除了推出各式最經典、最受歡迎、最划算的精選組合外，突破市場首次結合美妝組合與超有趣的大富翁概念，讓消費者開箱翻轉機會、命運卡，隨機可抽中超福好禮，甚至有機會獲得1年份小棕瓶或原生露。

3月31日全台一日限定、線上線下同步開賣！超福價格又趣味十足的限量雅詩蘭黛「美妝富翁組」，只要用1瓶小棕瓶價格入手，直接加送高達10項經典巨星商品，雅詩蘭黛口碑熱銷產品完整體驗，整組11件售價近萬的明星品41折直接抱回家。

超能小棕眼富翁組，買《特潤眼部超能量修護霜》15ml，就贈特潤眼部超能量修護霜3ml x5，超豪華買15ml送15ml；小棕富翁修護組，買《特潤超導全方位修護露》50ml，即贈特潤超導全方位修護露15ml x2＋特潤超導全方位修護露7ml x3，相當於買50ml送51ml的超值容量。

此外，雅詩蘭黛也規劃專屬新手的體驗組合，囊括經典一次體驗，頂級客層則可鎖定「頂級黑鑽入門組」。除了百貨櫃位，品牌官網亦推出母親節活動， 優惠可洽官網。